Вчера "железнодорожники" объявили о том, что немецкий специалист освобожден от должности главного тренера. Вместе с Гисдолем клуб покинул его помощник Зильбрехт Лутц. Исполняющим обязанности назначен Марвин Комппер.
"Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера. Дмитрий не нуждается в представлении, он легенда клуба, много лет был капитаном команды, входил в тренерский штаб", - сказал Цорн.
В четверг, 3 марта "Локомотив" на своем поле примет "Енисей" в рамках 1/8 финала Кубка России. В таблице РПЛ "железнодорожники" занимают 7-е место, имея в своем активе 28 очков.
Маркус Гисдоль стал главным тренером "Локомотива" в октябре 2021 года. На этом посту он сменил Марко Николича. Под его руководством столичный клуб провел 12 матчей, в которых одержал 3 победы, 3 раза сыграл вничью, а также потерпел 6 поражений.
Источник: Матч ТВ
Цорн: Лоськов будет заявлен исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива"
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн заявил о том, что экс-игрок "железнодорожников" Дмитрий Лоськов будет заявлен исполняющим обязанности главного тренера команды.
Фото: РПЛ