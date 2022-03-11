— Это невозможно объяснить. До этого эпизода я был самым счастливым человеком во всем мире, — цитирует Фукса Sport24.
Бразильский защитник Бруно Фукс был удалён в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Химками" (0:0).
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Фукс — о своем удалении с "Химками": до этого эпизода я был самым счастливым человеком во всем мире
Защитник ЦСКА Бруно Фукс прокомментировал своё удаление в матче с "Химками" (0:0) в 15-м туре РПЛ.
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