По данным источника, Дагерстол намерен запросить у клуба приостановку контракта. Напомним, ранее ФИФА предоставила всем легионерам, которые выступают в РПЛ, возможность приостановить контракты с клубами до июня этого года.
Напомним, ранее "Химки" отпустили защитника из расположения клуба, дав ему несколько выходных в связи с переживаниями футболиста из-за сложной политической ситуации. Футболист должен был вернуться в расположение клуба на днях, но в итоге не прилетел из Швеции.
Дагерстол перебрался в "Химки" в начале прошлого года из шведского "Норчепинга". В нынешнем сезоне он провел за подмосковный клуб 17 матчей, в которых не отличался результативными действиями.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Дагерстол приостановит свой контракт с "Химками"
Защитник "Химок" Филип Дагерстол временно покинет клуб.
Фото: ФК "Химки"