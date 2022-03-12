Игра завершилась со счетом 0:0.
Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов не забивает уже в пяти матчах подряд. Гамид также уходил без забитого мяча в матчах со "Спартаком" (1:1), "Динамо" (0:2), "Локомотивом" (0:2) и "Ахматом" (1:2). Игру предыдущего тура с "Зенитом" (0:2) Агаларов пропустил из-за перебора желтых карточек.
Напомним, Гамид Агаларов возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. На счету россиянина 13 забитых мячей. Следом за ним идет нападающий "Зенита" Артем Дзюба (10 голов). В этом туре петербургский клуб сыграет против "Крыльев Советов".
"Уфа" свой следующий матч проведет 20 марта - дома подопечные Стукалова сыграют против "Краснодара".
Лучший бомбардир РПЛ Агаларов не забивает уже в пяти матчах подряд
"Уфа" в домашнем матче 21-го тура РПЛ сыграла вничью с "Нижним Новгородом".
Фото: РПЛ