30-летний футболист договорился с новым клубом о контракте на два месяца. Он хотел воспользоваться решением ФИФА, которая разрешила иностранным игрокам клубов РПЛ приостанавливать свои соглашения с командами до конца сезона. Однако в Бундеслиге не решили открывать дополнительно окно для регистрации футболистов, поэтому сделка не состоялась.
Баштош был арендован российским клубом у "Аль-Айна" до конца сезона. За "Ростов" в нынешнем сезоне ангольский футболист принял участие в 15 матчах и забил один гол.
Источник: РБ Спорт.
Источник: Бундеслига отказала защитнику "Ростова" Баштушу в переходе в "Арминию"
Защитник "Ростова" Баштуш не сможет перейти в немецкий клуб "Арминия".
Фото: Getty Images