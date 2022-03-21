"Все хорошо. Знаем, что происходит, надо подождать. В сборную сейчас уезжаю, но ЦСКА - это мой клуб. Я буду с командой", - сказал Бийол.
Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.
Полузащитник Яка Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. Прошлый сезон 22-летний игрок провел на правах аренды в немецком "Ганновере". В сезоне-2021/22 словенец сыграл в 22 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Всего за "армейцев" Бийол провел 88 матчей и забил 7 мячей.
Источник: "СЭ"
Бийол: ЦСКА - это мой клуб. Я буду с командой
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил о желании остаться в стане столичной команды, несмотря на ситуацию в мире.
Фото: РПЛ