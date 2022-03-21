СМИ: Кучаев вызван в сборную России

Полузащитник "Рубина" Константин Кучаев может присоединиться к списку игроков, вызванных в сборную России.

Фото: РПЛ





В конце января Кучаев на правах аренды перебрался из



За "Рубин" Кучаев провел четыре матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Накануне Кучаев забил единственный гол казанцев в матче против ЦСКА (1:6).



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Как сообщает источник, Кучаев в ближайшее время прибудет на сбор российской национальной команды, который проходит в Москве с 21 по 27 марта. Ранее сообщалось, что на нем подопечные Валерия Карпина могут сыграть с молодежной сборной страны.В конце января Кучаев на правах аренды перебрался из ЦСКА в " Рубин ". Перед уходом полузащитник продлил свой контракт с "армейцами" до 2024 года, но у казанского клуба есть право выкупа футболиста.За "Рубин" Кучаев провел четыре матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Накануне Кучаев забил единственный гол казанцев в матче против ЦСКА (1:6).Источник: "Чемпионат"