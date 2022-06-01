В эфире ток-шоу на телеканале футболист московского “Локомотива” Живоглядов рассказал о лидерах команды. Помимо Баринова, защитник отметил и голкипера.
“Гильерме, не только из-за возраста, но и по времени пребывания в клубе, из-за высокого уровня игры. У нашего вратаря огромный опыт. Он абсолютный лидер”, - ответил защитник “Локо” на вопрос ведущего.
Также Дмитрий Живоглядов добавил: “Гильерме очень хорошо разговаривает на русском языке. Но при этом у него бразильская кровь кипит”.
По итогам прошлого сезона “Локомотив” занял 6-е место в российской Премьер-Лиге.
Гильерме провёл 19 игр в прошедшем чемпионате. За московский “Локомотив” вратарь играет с 2007 года.
Источник: "Матч Премьер"
Живоглядов: Гильерме - лидер нашей команды
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов назвал лидеров московского клуба.
Фото: РПЛ