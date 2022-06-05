"У нас все должны бегать, отбирать мяч, отрабатывать по полной в обороне. Жирков и Мамаев — большие мастера, прошли серьезный путь. С уважением отношусь к ним. Но в сегодняшних "Химках" ставка, прежде всего, на голодных футболистов. Играть только за счет класса нам еще тяжело", - заявил специалист "СЭ".
"Химки" завершили розыгрыш Российской Премьер-лиги на 13-й строчке в турнирной таблице и сыграли с "СКА-Хабаровском" в стыковых матчах за место в элитном дивизионе. Подопечные Сергея Юрана сохранили прописку в РПЛ благодаря крупной домашней победе (3:0).
Мамаев принял участие в одном матче химчан в рамках национального первенства, Жирков вышел на поле в трех играх.
Юран – о причинах ухода Мамаева и Жиркова из "Химок": у нас все должны бегать
Главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился причинами ухода Юрия Жиркова и Павла Мамаева из команды.
Фото: ФК "Химки"