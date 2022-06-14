"Пока никакого решения (о Чалове) не принято. Федор до конца июня имеет контракт с "Базелем". В данный момент он тренируется вместе с нашей командой. Думаем, что решение о его будущем последует в ближайшие дни или недели", - цитирует представителя пресс-службы РИА Новости Спорт.
Напомним, Федор Чалов провел вторую часть сезона на правах аренды в "Базеле". Примечательно, что большую часть этого периода швейцарский клуб возглавлял новый тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
В активе российского форварда 14 матчей в швейцарской Суперлиге, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Ранее сегодня сообщалось, что Чалов хотел бы остаться в "Базеле" и уже выразил соответствующее желание руководству клуба.
В "Базеле" заявили, что еще не приняли решение о будущем Чалова
Пресс-служба "Базеля" заявила, что клуб определится с будущим Федора Чалова в ближайшие дни или недели.
Фото: ФК "Базель"