Руководство "Пари Нижнего Новгорода" приняло решение не продлевать контракт с 39-летним главным тренером команды в сезоне-2021/2022 Александром Кержаковым, сообщают СМИ.
По данным источника, причиной этого стали разные взгляды на развитие клуба у его руководства и главного тренера, а также манера общения и поведения Кержакова в последние месяцы. Сообщается также, что, по мнению руководителей "Нижнего Новгорода", у Александра не сложился контакт с командой, при этом непосредственную тренировочную работу якобы главным образом проводили его ассистенты.
По заключению источника, "Пари Нижний Новгород" с высокой вероятностью возглавит главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.
В прошедшем сезоне "Нижний Новгород" под руководством Александра Кержакова набрал 33 очка в своем дебютном выступлении в Российской премьер-лиге, занял 11 место и сохранил прописку в высшем дивизионе.
Источник: Metaratings.ru
СМИ рассказали о причинах вероятного ухода Александра Кержакова из "Пари НН"
По данным источника, у главного тренера "Нижнего Новгорода" в прошедшем сезоне Александра Кержакова возникли проблемы в общении с руководством и командой.
Фото: РПЛ