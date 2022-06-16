По действующему курсу это около 500 тыс евро. Отмечается, что это один из самых дорогих трансферов из Футбольной национальной лиги за последние ее сезоны.
Ранее "Сочи" объявил о подписании контракта с Мещаниновым. 26-летний защитник принял участие в 36-ти играх минувшего розыгрыша ФНЛ в составе "Балтики" и отметился тремя голами. Этот сезон стал для Мещанинова третьим в качестве игрока клуба из Калининграда.
Источник: Metaratings
СМИ: защитник "Балтики" обошелся "Сочи" почти в полмиллиона евро
По данным источника, "Сочи" заплатил "Балтике" за переход защитника Артема Мещанинова около 30 млн рублей.
Фото: ФК "Балтика"