СМИ: защитник "Балтики" обошелся "Сочи" почти в полмиллиона евро

По данным источника, "Сочи" заплатил "Балтике" за переход защитника Артема Мещанинова около 30 млн рублей.
Фото: ФК "Балтика"
По действующему курсу это около 500 тыс евро. Отмечается, что это один из самых дорогих трансферов из Футбольной национальной лиги за последние ее сезоны.

Ранее "Сочи" объявил о подписании контракта с Мещаниновым. 26-летний защитник принял участие в 36-ти играх минувшего розыгрыша ФНЛ в составе "Балтики" и отметился тремя голами. Этот сезон стал для Мещанинова третьим в качестве игрока клуба из Калининграда.

Источник: Metaratings


Мещанинов Сочи Балтика Российские трансферы
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