Гранат назвал лучшего футболиста РПЛ на данный момент

Владимир Гранат назвал Максима Глушенкова лучшим российским футболистом на данный момент.

Фото: ФК "Зенит"

- Он классный футболист, но хочется, чтобы он проявлял себя не на коротком отрезке, а на протяжении всего чемпионата.