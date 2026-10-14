Гранат назвал лучшего футболиста РПЛ на данный момент

- Он классный футболист, но хочется, чтобы он проявлял себя не на коротком отрезке, а на протяжении всего чемпионата.
С каждым годом он становится взрослее. На данный момент он лучший российский футболист. Мне кажется, с ним сейчас мог бы потягаться Кривцов, но, к сожалению, у него травма, - приводит слова Граната "Матч ТВ".
В матче десятого тура РПЛ с "Краснодаром" Глушенков оформил дубль и помог "Зениту" победить со счётом 3:2. С восемью голами он делит лидерство в гонке бомбардиров чемпионата России с Александром Соболевым.