Галактионов назвал причину поражения "Локомотива" от "Акрона"

- Необъяснимо, к сожалению, происходят индивидуальные ошибки. Казалось, что ведём в счёте и есть хорошие моменты, и такая ошибка, которая влияет на характер матча.
Да, мы поговорили с ребятами, но ошибаемся мы все вместе. Значит, будем исправлять ошибки все вместе. Не перекладываем ни на кого ответственность, - передаёт слова Галактионова "Матч ТВ".
После четырёх туров Кубка России "Локомотив" набрал три очка и занимает третье место в группе. В пятом туре железнодорожники 29 октября сыграют в гостях с ЦСКА.