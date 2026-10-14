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Галактионов назвал причину поражения "Локомотива" от "Акрона"

Михаил Галактионов Железнодорожники сыграли вничью 1:1 в основное время, а затем уступили в серии пенальти со счётом 1:3.считает, что "Локомотив" сам осложнил себе матч Кубка России с "Акроном".
Фото: ФК "Локомотив"
Главный тренер москвичей отметил, что команда активно провела первый тайм, хорошо работала в прессинге и создавала моменты.

- Необъяснимо, к сожалению, происходят индивидуальные ошибки. Казалось, что ведём в счёте и есть хорошие моменты, и такая ошибка, которая влияет на характер матча.

Да, мы поговорили с ребятами, но ошибаемся мы все вместе. Значит, будем исправлять ошибки все вместе. Не перекладываем ни на кого ответственность, - передаёт слова Галактионова "Матч ТВ".

После четырёх туров Кубка России "Локомотив" набрал три очка и занимает третье место в группе. В пятом туре железнодорожники 29 октября сыграют в гостях с ЦСКА.

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