Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен
Локомотив
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113
АкронЗавершен
Краснодар
0 - 2 0 2
ФакелЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Сабах
2 - 0 2 0
СлавияЗавершен
Ланс
0 - 2 0 2
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Галатасарай
1 - 4 1 4
БарселонаЗавершен
Интер
3 - 4 3 4
БрюггеЗавершен
Арсенал
3 - 0 3 0
ЛилльЗавершен
Атлетико
2 - 0 2 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
ПСВЗавершен
Викинг
3 - 3 3 3
БаварияЗавершен
Вильярреал
3 - 1 3 1
НаполиЗавершен

"Галатасарай" разгромно проиграл "Барселоне". Батраков забил гол

"Галатасарай" проиграл "Барселоне" с разгромным счетом в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, несмотря на гол Алексея Батракова.
Фото: ФК "Галатасарай"
Счет в матче открыл российский атакующий полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков. Сине-гранатовые ответили на это четырьмя забитыми мячами: отличились Жоау Канселу, Фермин Лопес, Энтони Гордон и Карим Адейеми.

Лига чемпионов

Общий этап. 2 тур

Голы: Батраков, 28 - Канселу, 43, Ф. Лопес, 50, Гордон, 53, Адейеми, 65

"Галатасарай": Чакыр, Якобс, Санчес, Элмалы, Акгюн, (Сане, 58), Лемина, (Сара, 58), Торрейра, (Ньяга, 82), Батраков, (Угочукву, 58), Леау, Йылмаз, (Шалаи, 67), Осимхен.

"Барселона": Гарсия, Канселу, Кубарси, Мартин, Э. Гарсия, (Кунде, 73), Ф. Лопес, (Гави, 82), Родри, Педри, (Берналь, 73), Ямаль, Гордон, (Адейеми, 59), Ольмо, (Жезус, 59).

Предупреждение: Леау, 64, Шалаи, 87

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится