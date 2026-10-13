"Галатасарай" разгромно проиграл "Барселоне". Батраков забил гол

"Галатасарай" проиграл "Барселоне" с разгромным счетом в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, несмотря на гол Алексея Батракова.

Фото: ФК "Галатасарай"

Счет в матче открыл российский атакующий полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков. Сине-гранатовые ответили на это четырьмя забитыми мячами: отличились Жоау Канселу, Фермин Лопес, Энтони Гордон и Карим Адейеми.



Лига чемпионов



Общий этап. 2 тур



Голы: Батраков, 28 - Канселу, 43, Ф. Лопес, 50, Гордон, 53, Адейеми, 65



"Галатасарай": Чакыр, Якобс, Санчес, Элмалы, Акгюн, (Сане, 58), Лемина, (Сара, 58), Торрейра, (Ньяга, 82), Батраков, (Угочукву, 58), Леау, Йылмаз, (Шалаи, 67), Осимхен.



"Барселона": Гарсия, Канселу, Кубарси, Мартин, Э. Гарсия, (Кунде, 73), Ф. Лопес, (Гави, 82), Родри, Педри, (Берналь, 73), Ямаль, Гордон, (Адейеми, 59), Ольмо, (Жезус, 59).



Предупреждение: Леау, 64, Шалаи, 87