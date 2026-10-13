Назван лучший игрок матча "Галатасарай" - "Барселона"

Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Галатасараем" и "Барселоной".

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19-летний нападающий сборной Испании отметился двумя результативными передачами и стал одним из ключевых игроков "Барселоны" после перерыва.



После двух туров "Барселона" набрала шесть очков и возглавляет таблицу общего этапа Лиги чемпионов. "Галатасарай" потерпел второе поражение подряд и занимает 34-е место.