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Назван лучший игрок матча "Галатасарай" - "Барселона"

Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Галатасараем" и "Барселоной".
Фото: Getty Images
19-летний нападающий сборной Испании отметился двумя результативными передачами и стал одним из ключевых игроков "Барселоны" после перерыва.

После двух туров "Барселона" набрала шесть очков и возглавляет таблицу общего этапа Лиги чемпионов. "Галатасарай" потерпел второе поражение подряд и занимает 34-е место.

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