"Вся страна видела, что это пенальти". Орлов раскритиковал арбитра матча "Краснодар" - "Зенит"

"Убежден, что Танашев должен был назначать 11-метровый в ворота "Краснодара". Вся страна видела, что это пенальти, но рефери почему-то рассудил по-своему.
Ну очевидно же, что Дуглас Аугусто сфолил на питерце. Тот прокинул мяч, вырывался на ударную позицию, но краснодарец его остановил, сбил! Повторы же все показали... Видеоарбитры не зря пригласили Танашева к монитору", - сказал Орлов.
Вчера, 10 октября, состоялся центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Зенитом". Игру, которая проходила на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре, обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым из Нальчика. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.
Напомним, на 65-й минуте VAR пригласил Танашева к монитору после того, как главный судья проигнорировал момент с падением Максима Глушенкова в штрафной соперника в результате контакта с хавбеком Дугласом Аугусто. По итогам видеопросмотра Танашев не согласился с коллегами и оставил свое изначальное решение.
Источник: "СЭ"