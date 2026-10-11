"Вся страна видела, что это пенальти". Орлов раскритиковал арбитра матча "Краснодар" - "Зенит"

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал работу судьи Инала Танашева в 10-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"

"Убежден, что Танашев должен был назначать 11-метровый в ворота "Краснодара". Вся страна видела, что это пенальти, но рефери почему-то рассудил по-своему.