Голами за воронежский клуб отличились хавбек Абдула Багамаев и форвард Максим Турищев.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа В. 4 тур
Голы: Багамаев, 69, Турищев, 81.
Нереализованный пенальти: Пальцев, 33 (вратарь).
"Краснодар": Корякин, Хмарин, Майсон, Тормена, Пальцев (Петров, 46), Оздоев (Черников, 63), Ленини, Буркин (Уткин, 63), Батчи (Кордоба, 46), Боселли, Воробьёв (Кристиан, 63).
"Факел": Обухов, Тодорович (Ковалёв, 46), Габараев, Магкеев (Клейтон, 28), Бардачёв, Альшин (Эль-Мхассани, 75), Нетфуллин, Багамаев, Сутормин, Пуси (Турищев, 62), Кокшаров (Гнапи, 62).
Предупреждения: Кокшаров, 2, Габараев, 42, Багамаев, 88.
"Краснодар" всухую проиграл "Факелу", идущему 16-м в РПЛ
"Краснодар" проиграл "Факелу" в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"