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"Краснодар" всухую проиграл "Факелу", идущему 16-м в РПЛ

"Краснодар" проиграл "Факелу" в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
Голами за воронежский клуб отличились хавбек Абдула Багамаев и форвард Максим Турищев.

Кубок России

Путь РПЛ. Группа В. 4 тур

Голы: Багамаев, 69, Турищев, 81.

Нереализованный пенальти: Пальцев, 33 (вратарь).

"Краснодар": Корякин, Хмарин, Майсон, Тормена, Пальцев (Петров, 46), Оздоев (Черников, 63), Ленини, Буркин (Уткин, 63), Батчи (Кордоба, 46), Боселли, Воробьёв (Кристиан, 63).

"Факел": Обухов, Тодорович (Ковалёв, 46), Габараев, Магкеев (Клейтон, 28), Бардачёв, Альшин (Эль-Мхассани, 75), Нетфуллин, Багамаев, Сутормин, Пуси (Турищев, 62), Кокшаров (Гнапи, 62).

Предупреждения: Кокшаров, 2, Габараев, 42, Багамаев, 88.

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