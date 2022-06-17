"Дальнейшая судьба Агаларова в "Уфе"? У нас есть понимание, но сказать не могу — конфиденциальная информация", - приводит слова Газизова "Чемпионат".
Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. Это первый случай в истории лиги, когда вылетает команда, в составе которой выступает лучший бомбардир чемпионата. В активе форварда "Уфы" 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Агаларов близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно, а "Уфа" просит за его трансфер около 5 млн евро.
Газизов: у нас есть понимание о дальнейшей судьбе Агаларова
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что клуб определился с будущим Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"