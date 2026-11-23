"Думаю, он и не выйдет на меня. Захочет — пообщаемся, конечно. Но, зная его характер, могу сказать, что он мне не напишет, скорее всего", — заявил Круговой.
Защитник не исключил, что поговорит с бывшим партнером по "Зениту" во время ближайшей очной встречи команд.
"Приедет на игру с ЦСКА — поговорим. Во время матча, когда будет кидать аут", — добавил футболист.
Напомним, после встречи с Нигерией Глушенков столкнулся с критикой со стороны нескольких игроков сборной и главного тренера Валерия Карпина. Впоследствии полузащитник не получил вызов на ноябрьские товарищеские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой.
ЦСКА примет "Зенит" 28 ноября в рамках 16-го тура РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"