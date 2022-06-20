- Кто такой Тимур Гурцкая? Возомнил себя Мино Райолой, только без игроков совершенно. Прилипнуть к готовым футболистам или тренерам, чтобы испортить в дальнейшем их карьерный путь - это его конек. Хоть одного игрока он вырастил, довел до хорошей команды? Может сколько угодно накидывать на "Спартак", думаю, Гурцкая никогда не будет ни в одном клубе РПЛ. Остается лишь продолжать продавливать диваны у блогеров, - передает слова Салиховой "СЭ".
Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая в интервью блогеру Кузьмичу критически высказался о спортивном директоре "Спартака" итальянце Луке Каттани, а также новом главном тренере красно-белых 33-летнем испанце Гильермо Абаскале. Гурцкая назвал Каттани аферистом и сравнил с персонажем фильма про итальянского авантюриста XVIII века Калиостро, а выбор на пост наставника "Спартака" Абаскаля приравнял к авантюре.
Гурцкая: спортдиректор "Спартака" Каттани - персонаж из фильма про Калиостро. Аферист, думает, что тут селяне сидят
Гурцкая: выбор Абаскаля на пост главного тренера "Спартака" - открытая авантюра
Зарема: Гурцкая может сколько угодно накидывать на "Спартак". Хоть одного игрока он довел о хорошей команды?
Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова критически высказалась о футбольном агенте Тимуре Гурцкая после его комментариев по поводу ситуации в московском клубе.
Фото: МатчПремьер