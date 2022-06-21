"Против кого из "Зенита" мне игралось сложнее всего? Барриос! Ещё во времена Тедеско, в матче с "Зенитом", он меня уничтожил. Я не мог ни убежать, ни обвести. Это был хороший урок для меня. Теперь мы будем оппонентами на тренировках – и благодаря этому я буду расти как футболист", - цитирует Бакаева "Чемпионат".
Напомним, ранее Зелимхан Бакаев по окончании контракта со "Спартаком" покинул клуб. Сторона футболиста заявила, что красно-белые не предложили воспитаннику новое соглашение. В итоге Бакаев на правах свободного агента присоединился к "Зениту". Зелимхан подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме "3+1". Полузащитник будет выступать за питерцев под седьмым номером.
В минувшем сезоне Бакаев сыграл за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.
"Он меня уничтожил". Бакаев рассказал, кто из игроков "Зенита" был для него самым сложным соперником
Новичок "Зенита" Зелимхан Бакаев поделился мыслями о том, с кем из игроков питерского клуба ему было сложнее всего встречаться на поле.
Фото: ФК "Зенит"