"Карьера Эдика стремительно развивается, все специалисты отмечают, что он вырастет в сильного футболиста. Когда я общался с ним три-четыре дня назад, он мне сообщил, что у него есть варианты из Франции, но каждый день что-то новое появляется, например, вариант в Бундеслигу. Важно, чтобы он уехал в европейский чемпионат, дальше уже пойдёт у него", - приводит слова Березовского "Metaratings".
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В прошедшем сезоне полузащитник провел 24 матча в РПЛ, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сперцяна в 6 млн евро.
В феврале прошлого года Сперцян принял решение выступать за сборную Армении. С тех пор он сыграл за национальную команду 12 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.
Березовский: Сперцян сообщил мне, что у него есть варианты во Франции. Важно, чтобы он уехал в европейский чемпионат
Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский рассказал, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян близок к уходу в европейский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"