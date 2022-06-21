"Федотов как тренер играет в современный сбалансированный футбол. Надеюсь, что его первый сезон будет успешным. Он один из самых востребованных тренеров в чемпионате", - заявил Писарев "Матч ТВ".
Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с Владимиром Федотовым, который до этого работал главным тренером "Сочи". С южанами специалист завоевал серебро Российской Премьер-лиги в минувшей кампании.
В предыдущем сезоне ЦСКА возглавлял Алексей Березуцкий.
Тренер сборной России Писарев – о Федотове: надеюсь, его первый сезон в ЦСКА будет успешным
Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев поделился мнением о назначении Владимира Федотова наставником ЦСКА.
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