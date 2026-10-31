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Глебов высказался о состоянии игроков ЦСКА перед матчем с "Оренбургом"
Сегодня, 22:31
Полузащитник
ЦСКА
Кирилл Глебов заявил, что плотный календарь не должен сказаться на готовности армейцев к предстоящей встрече с "Оренбургом" в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Футболист напомнил, что европейские команды регулярно проводят матчи с небольшими перерывами.
- Мы точно не выйдем на матч с "Оренбургом" уставшими.
Мы любим играть в футбол, и когда выходим на поле, то не думаем об усталости, - передаёт слова Глебова
"Матч ТВ"
.
В предыдущей игре Кубка России
ЦСКА
обыграл "
Локомотив
" со счётом 3:1.
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Кирилл Глебов
ЦСКА
Оренбург
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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