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Глебов высказался о состоянии игроков ЦСКА перед матчем с "Оренбургом"

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что плотный календарь не должен сказаться на готовности армейцев к предстоящей встрече с "Оренбургом" в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Футболист напомнил, что европейские команды регулярно проводят матчи с небольшими перерывами.

- Мы точно не выйдем на матч с "Оренбургом" уставшими.

Мы любим играть в футбол, и когда выходим на поле, то не думаем об усталости, - передаёт слова Глебова "Матч ТВ".

В предыдущей игре Кубка России ЦСКА обыграл "Локомотив" со счётом 3:1.

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