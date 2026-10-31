Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу московской команды.
В первом тайме команды не сумели отличиться. После перерыва счёт открыл футболист гостей Кристиан. Однако "Родина" восстановила равенство благодаря голу Германа Онугхи, а победный мяч оказался в воротах "Краснодара" уже в концовке после автогола Дугласа Аугусто.
Перед встречей москвичи занимали 15-е место и находились в зоне прямого вылета из РПЛ. Набранные три очка позволили "Родине" подняться на 12-ю строчку турнирной таблицы. Теперь в активе команды 12 баллов после 13 матчей. "Краснодар" с 23 очками остался на четвёртой позиции.
Голы: Онугха, 69, Аугусто, 87 (авт.) - Кристиан, 64
"Родина": Волков, Игор Силва, Мачадо, Родриго Бекао, Наде, Егорычев, (Посо, 83), Рейна, Бакаев, (Мансилья, 83), Мусаев, (Ушатов, 75), Онугха, (Тимошенко, 75), Абдусаламов, (Максименко, 58).
"Краснодар": Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Пальцев, (Петров, 71), Ленини, (Аугусто, 77), Батчи, (Боселли, 77), Кристиан, Уткин, (Буркин, 46), Черников, (Воробьёв, 46), Кордоба.
Предупреждение: Бакаев, 16, Мусаев, 24, Кристиан, 30, Черников, 40, Мачадо, 61, Максименко, 85
"Родина" одержала победу над "Краснодаром" и выбралась из зоны вылета
"Родина" одержала волевую победу над "Краснодаром" в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"