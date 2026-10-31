Пономарёв не стал критиковать игроков "Краснодара" после сенсационного поражения

- Молодцы футболисты "Родины". Очень здорово они отработали в этом матче. Но и "Краснодар" тоже хорошо играл. Тем не менее "Родине" немного больше повезло. Винить кого-то из игроков "Краснодара" в поражении команды просто никак нельзя. В обороне они старались, нормально работали. Но "Родина", наверное, была постремительнее.
- Но всё-таки "Краснодар" проиграл команде, которая только поднялась на 12-е место.
- Это футбол, а не теннис: кто играет десятым номером не имеет права проигрывать сотой ракетке, и он там никогда не поиграет так.
Напомним, "Родина" обыграла "Краснодар" со счётом 2:1. Перед встречей москвичи находились в зоне прямого вылета, а благодаря победе поднялись на 12-е место.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info