На посту наставника грозненской команды Гусев сменит Станислава Черчесова, который покинет свой пост. Информация о его скором уходе появилась после поражения "Ахмата" от "Динамо" (0:2).
После 13 матчей чемпионата России "Ахмат" располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 11 очков.
Напомним, что последним местом работы Гусева было столичное "Динамо", которое специалист покинул в мае 2026 года.
Источник: "Чемпионат"
Гусев возглавит клуб РПЛ - источник
Российский специалист Ролан Гусев станет новым главным тренером "Ахмата".
Фото: ФК "Динамо"