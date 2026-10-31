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Гусев возглавит клуб РПЛ - источник

Российский специалист Ролан Гусев станет новым главным тренером "Ахмата".
Фото: ФК "Динамо"
На посту наставника грозненской команды Гусев сменит Станислава Черчесова, который покинет свой пост. Информация о его скором уходе появилась после поражения "Ахмата" от "Динамо" (0:2).

После 13 матчей чемпионата России "Ахмат" располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 11 очков.

Напомним, что последним местом работы Гусева было столичное "Динамо", которое специалист покинул в мае 2026 года.

Источник: "Чемпионат"

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