"Тяжело что-то сделать". Мусаев прокомментировал очередную неудачу "Краснодара"

- Плохо выполняем то, что должны делать хорошо. Прессинг не работал: были либо фолы, либо соперник продолжал атаки.
Пропущенные голы… невозможно ни за что бороться, пропуская такие голы. Тяжело что-то сделать. Нельзя так начинать матч и так реагировать, - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
"Краснодар" уступил "Родине" со счётом 1:2 и продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до семи встреч. Краснодарцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
В 14-м туре РПЛ команда Мусаева 7 ноября примет ЦСКА.