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"Тяжело что-то сделать". Мусаев прокомментировал очередную неудачу "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев остался недоволен действиями своих футболистов после поражения от "Родины" в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Наставник раскритиковал медленное развитие атак и неэффективный прессинг.

- Плохо выполняем то, что должны делать хорошо. Прессинг не работал: были либо фолы, либо соперник продолжал атаки.

Пропущенные голы… невозможно ни за что бороться, пропуская такие голы. Тяжело что-то сделать. Нельзя так начинать матч и так реагировать, - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

"Краснодар" уступил "Родине" со счётом 1:2 и продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до семи встреч. Краснодарцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

В 14-м туре РПЛ команда Мусаева 7 ноября примет ЦСКА.

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