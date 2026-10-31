"Тяжело что-то сделать". Мусаев прокомментировал очередную неудачу "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев остался недоволен действиями своих футболистов после поражения от "Родины" в 13-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"





- Плохо выполняем то, что должны делать хорошо. Прессинг не работал: были либо фолы, либо соперник продолжал атаки.



Пропущенные голы… невозможно ни за что бороться, пропуская такие голы. Тяжело что-то сделать. Нельзя так начинать матч и так реагировать, - цитирует Мусаева "Матч ТВ"

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В 14-м туре РПЛ команда Мусаева 7 ноября примет Наставник раскритиковал медленное развитие атак и неэффективный прессинг.- Плохо выполняем то, что должны делать хорошо. Прессинг не работал: были либо фолы, либо соперник продолжал атаки. Краснодар " уступил "Родине" со счётом 1:2 и продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до семи встреч. Краснодарцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.В 14-м туре РПЛ команда Мусаева 7 ноября примет ЦСКА

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