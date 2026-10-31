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Черчесов покидает пост главного тренера "Ахмата" - источник

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов покидает грозненский клуб.
Фото: ФК "Ахмат"
Об этом сообщает "Чемпионат". Информация об уходе специалиста появилась после поражения от московского "Динамо" в 13-м туре РПЛ. Встреча на "ВТБ Арене" завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голами отметились Даниил Фомин и Константин Тюкавин.

После 13 туров "Ахмат" располагается на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ. В активе грозненского клуба 11 очков.

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