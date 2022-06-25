По данным источника, речь идет о соглашении сроком на 1 год. 33-летнего футболиста все устраивает в России, он согласен пойти на незначительное уменьшение оклада.
Жоазиньо играет в составе "Сочи" на протяжении последних двух сезонов – его соглашение с южанами действует до 30 июня этого года.
В минувшем сезоне нападающий принял участие в 20-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.
Источник: Metaratings
СМИ: Жоазиньо близок к продлению контракта с "Сочи"
"Сочи" близок к договоренности о продлении контракта с форвардом Жоазиньо.
Фото: РПЛ