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СМИ: Жоазиньо близок к продлению контракта с "Сочи"

"Сочи" близок к договоренности о продлении контракта с форвардом Жоазиньо.
Фото: РПЛ
По данным источника, речь идет о соглашении сроком на 1 год. 33-летнего футболиста все устраивает в России, он согласен пойти на незначительное уменьшение оклада.

Жоазиньо играет в составе "Сочи" на протяжении последних двух сезонов – его соглашение с южанами действует до 30 июня этого года.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 20-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.

Источник: Metaratings


Жоазиньо Сочи
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