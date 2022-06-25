По данным источника, речь идет о полузащитнике Степане Оганесяне, вингере Виталии Шитове и его брате Владиславе. Нижегородцы обратились в столичный клуб по поводу возможности приобретения игроков.
С Оганесяном знаком новый главный тренер "Пари НН" Михаил Галактионов – они пересекались в молодежной сборной России. Братья Шитовы являются претендентами на место в молодежную сборную – из них наиболее вероятен трансфер Виталия.
Оганесян дебютировал в основной команде "Спартака" в рамках Российской Премьер-лиги в сезоне 2020/2021. Владислав Шитов дважды появлялся на поле в составе основной команды по ходу минувшего розыгрыша национального первенства.
Источник: Metaratings
Источник: "Пари НН" заинтересован в трех игроках "Спартака"
"Пари Нижний Новгород" хочет приобрести трех молодых футболистов из системы "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"