"Мы никогда не получали официального предложения ни от одного российского клуба. Прямо сейчас он пользуется большим авторитетом и в Западной Европе. Поэтому не знаю, стали бы мы вообще рассматривать предложение из России", - заявил агент Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что на приобретение футболиста нацелен "Зенит". Сообщалось, что питерцы предложили стамбульскому клубу 15 млн евро за Маркао.
Бразильский защитник стал игроком "Галатасарая" в 2019 году, его соглашение с турецким коллективом действует до лета 2024 года.
Агент: Маркао пользуется авторитетом в Европе – не знаю, стали бы мы рассматривать предложение из России
Агент защитника "Галатасарая" Маркао Алешандре Роша Лоурес высказался о вероятности продолжения карьеры бразильца в России.
Фото: соцсети Маркао