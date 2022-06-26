"ФК "Рубин" и 23-летний нападающий Иван Игнатьев договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон", - говорится в сообщении пресс-службы казанцев.
Игнатьев перебрался в "Рубин" из "Краснодара" в декабре 2019 года. По ходу минувшего сезона он ушел в "Крылья Советов" на правах аренды. 23-летний нападающий принял участие в пяти матчах самарцев в Российской Премьер-лиге и отметился забитым мячом.
"Рубин" по итогам сезона вылетел из элитного дивизиона.
"Рубин" официально объявил о расторжении контракта с Иваном Игнатьевым
Форвард Иван Игнатьев покидает "Рубин".
Фото: "Рубин"