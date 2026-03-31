Семин высказался о конкуренции между Соболевым и Дураном в "Зените"

Российский тренер Юрий Семин высказался о конкуренции форвардов в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семина, в команде должна быть ротация и Соболев, вероятно, не превосходит Дурана по всем показателям.

- Я бы не сказал, что сегодня один игрок должен постоянно проводить матчи. Есть ротация, определённое количество игр для каждого игрока. Думаю, будет ротация.
Кроме голов, Соболеву нужно показывать другие качества: обводка, передачи. Наверное, по другим качествам превосходит другой игрок, поэтому Соболев не играет постоянно, - цитирует Семина "Чемпионат".

Джон Дуран присоединился к сине-бело-голубым из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды - соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Форвард вышел на поле в шести встречах и отметился двумя забитыми мячами.

На счету Александра Соболева в нынешнем сезоне 29 матчей в составе петербургского "Зенита" во всех турнирах - форвард записал на свой счет девять забитых мячей и три голевые передачи. По итогам 22 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 48 набранными очками в своем активе.

