Полузащитник Юсуф Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды во второй части сезона-2021/22. В арендном соглашении была предусмотрена опция выкупа, но клубы не смогли не договорится о трансфере футболиста, Юсуф покинул ЦСКА по окончании сезона.
В стартовых семи матчах во всех турнирах Языджи забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. В дальнейшем до конца сезона турецкий футболист не отметился ни одним результативными действием.
"Здесь надо сказать, что и переход сказался, и травма. В первых турах у него все время шло. Где-то нужно было дать ему отдохнуть, чтобы вывести на прежний уровень. А он продолжал играть. Я считаю, это наша вина, можно было немножко по-другому подойти к этому вопросу. И, может быть, мы бы получили абсолютно другую концовку", - приводит слова Бабаяна "СЭ".
ЦСКА финишировал на 5-м месте в РПЛ в сезоне-2021/22. Летом в клубе сменился главный тренер - вместо Алексея Березуцкого команду возглавил Владимир Федотов.
Бывший тренер ЦСКА Бабаян объяснил спад Языджи
Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян объяснил спад полузащитника Юсуфа Языджи после яркого старта в армейском клубе.
Фото: РПЛ