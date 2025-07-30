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Кирьяков: Глушенкову надо перестать строить из себя девочку

Экс-нападающий "Гамбурга" Сергей Кирьяков раскритиковал выступление полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова после матча с "Рубином" (2:2).
Фото: ФК "Зенит"
- Глушенкову надо перестать строить из себя девочку. Потому что успешная карьера очень быстро может закончиться и пойти по нисходящей. У игроков с большим самомнением карьера быстро заканчивается. В итоге окажется во второй, третьей лиге, а потом в медиафутболе увидим его, - сказал Кирьяков Legalbet.

В матче второго тура РПЛ с "Рубином" (2:2) Максим Глушенков был заменен после первого тайма. После встречи» главный тренер "Зенита" Сергей Семак раскритиковал полузащитника и заявил, что заменивший его Лусиано Гонду сыграл лучше.

Максим Глушенков перешел в "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 26 играх, забив 11 голов и отдав 5 голевых передач.

В текущем сезоне Максим Глушенков провел 2 матча в РПЛ, не отличившись результативными действиями.

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