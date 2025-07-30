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Новичок ЦСКА: знаю, что это очень большой клуб с богатой историей

Новичок ЦСКА Лионель Верде поделился, что ему было известно о российском клубе до перехода.
Фото: ПФК ЦСКА
- Я многое знаю о ЦСКА, знаю, что это очень большой клуб. Это клуб с богатой историей и трофеями, он также оставил свой след в Лиге чемпионов, — сказал Верде клубной пресс-службе ЦСКА.

Сегодня, 30 июля, стало о переходе полузащитника Лионеля Верде в ЦСКА из аргентинского "Униона Санта Фе". Игрок перешел в стан "армейцев" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Контракт игрока с аргентинским клубом действует до конца 2027 года.

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