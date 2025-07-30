- Амбиции у меня, конечно, есть. Мечта — играть в "Реале", ха-ха. А вообще хочу сыграть на чемпионате мира. Для этого нужно работать, играть и не совершать глупых ошибок, как это было раньше, - сказал Дивеев Sport24.
Игорь Дивеев выступает за московский ЦСКА с 2019 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 36 матчах за красно-синих, забив 6 голов.
В текущем сезоне команда Челестини занимает восьмую строчку в таблице РПЛ, набрав 4 очка в 2 турах.
Дивеев: амбиции у меня, конечно, есть. Мечта — играть в "Реале"
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в шуточной форме отреагировал на вопрос о своих амбициях, сказав, что мечтает играть за мадридский "Реал".
Фото: ПФК ЦСКА