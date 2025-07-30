- Цель "Сочи" на сезон — закрепиться в РПЛ и выступать как можно лучше. Какая в команде атмосфера? Напряженная она может быть только из-за того, что немного давит отрицательный результат, - сказал Осипов "РБ Спорт".
"Сочи", вернувшийся в этом году в РПЛ, провел 2 матча в чемпионате, потерпев 2 поражения от "Локомотива" (0:3) и "Акрона" (0:4). В Кубке России команда Роберта Морена уступила московскому "Динамо" в первом туре группового этапа Кубка России со счетом 2:3.
Осипов: цель "Сочи" - закрепиться в РПЛ
Полузащитник "Сочи" Александр Осипов высказался о целях черноморской команды на сезон.
Фото: ФК "Сочи"