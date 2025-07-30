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Полузащитник "Балтики": если хочешь играть в команде Талалаева, то нужно трудиться

Полузащитник "Балтики" Айман Мурид поделился впечатлениями от работы с главным тренером калининградской команды Андреем Талалаевым.
Фото: ФК "Балтика"
- Талалаев — очень прямолинейный человек. Он всегда говорит всё, как есть. Если хочешь играть в его команде, то нужно трудиться и понимать все требования тренера. Я считаю с Талалаевым мы можем добиться многого, но для этого нам нужно продолжать работать, - сказал Мурид Legalbet.

"Балтика" под руководством Андрея Талалаева вернулась в РПЛ, заняв первое место в чемпионате Первой Лиги сезоне-2024/2025.

В текущем сезоне РПЛ калининградцы набрали 4 очка в двух матчах, сыграв вничью с московским "Динамо" (1:1) и обыграв "Спартак" (3:0). Вчера, 29 июля, подопечные Андрея Талалаева потерпели поражение от "Акрона" (1:2) в первом туре группового этапа Кубка России.

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