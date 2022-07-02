"У Элиса все еще контракт с "Бордо", и, чтобы его заполучить, нужно договориться с клубом. На данный момент мы открыты ко всем вариантам. Мы общаемся с различными клубами из разных стран. Среди российских клубов интерес к Альберту тоже есть. Я общаюсь с несколькими клубами из РПЛ", - цитирует агента Sport24.
Альберт Элис провел прошедший сезон на правах аренды в "Бордо". После ее окончания жирондинцы воспользовались правом выкупа полузащитника у португальской "Боавишты". На его счету 20 матчей во французской Лиге 1, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6,5 млн евро. Также в активе игрока 53 матча в составе сборной Гондураса, в которых он забил 12 мячей.
Агент полузащитника "Бордо" рассказал, что его клиент может продолжить карьеру в РПЛ
Агент Хосе Луис Родригес Чавес, представляющий интересы полузащитника "Бордо" Альберта Элиса, рассказал об интересе к его клиенту со стороны клубов РПЛ.
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