Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
17:00
РубинНе начат
Сделать ставку

Источник: украинец Ордец может перейти из "Динамо" в "Базель"

Защитник "Динамо" Иван Ордец может продолжить карьеру в Швейцарии.
Фото: РПЛ
По информации источника, украинец может воспользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта и подписать соглашение с "Базелем" на один год. Сообщается, что Ордец ведет переговоры со швейцарским клубом.

Напомним, ранее ФИФА объявила, что все легионеры, которые выступают в российских клубах, имеют возможность приостановить свои контракты с командами до конца июня 2023 года.

Защитник Иван Ордец перешел в "Динамо" летом 2019 года на правах свободного агента. В сезоне-2021/22 29-летний футболист провел 19 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч. Последний раз за "Динамо" Ордец играл в декабре 2021 года против "Зенита" (1:1).

Источник: "СЭ"


Ордец Динамо Базель Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Кузнецов: потеря Эджуке и Сигурдссона очень повлияет на игру ЦСКА. Это были одни из самых хороших приобретений 2 эксклюзив
Источник: украинец Ордец может перейти из "Динамо" в "Базель" 2
Кузнецов - о поражении ЦСКА от "Пари НН": ничего страшного не произошло. У команды сейчас другие задачи 1 эксклюзив
Источник: экс-защитник "Зенита" Ракицкий вернется в "Шахтер" 3
Федотов - о трансферах ЦСКА: 100 процентов подмога будет, будут приобретения 1
СМИ: "Атлетико Паранаэнсе" заинтересован в переходе Марио Фернандеса 1
Агент Николсона сообщил, что футболист прибыл в расположение "Спартака"
В "Локомотиве" объяснили аренду Сильянова в "Ростов" 1
СМИ: известный футболист из АПЛ арестован по подозрению в изнасиловании 2
Защитник "Локомотива" Сильянов продолжит выступать за "Ростов" на правах аренды
ЦСКА потерпел третье поражение подряд при Федотове, проиграв "Пари НН" 13
Бабаев - о Чалове: надеемся, что он перезагрузился в "Базеле" 1
Товарищеский матч с "Динамо" станет прощальным для Бориса Ротенберга в составе "Локомотива" 12
Защитник "Ростова" Рукас перешел в "СКА-Хабаровск"
"Химки" сыграли вничью с "Велесом" в товарищеском матче
Бабаев - об уходе Эджуке: мы разочарованы и планируем обжаловать данное решение игрока 5
Форвард "Зенита" Сергеев заявил, что мечтает сыграть за границей 1
"Безобразие". Федотов - о приостановке контракта Эджуке с ЦСКА 3
"Скоро придет и твое время. Прояви терпение". Дзюба оставил послание в соцсети (фото) 11
Ткаченко: бан в еврокубках - надолго. Пять-шесть лет минимум 4
Гурцкая: игроки "Краснодара" в России не продаются. Галицкий хочет быть топовым клубом, бороться за чемпионство 8
Гойло, Гоцук и Майга - в основе "Пари Нижнего Новгорода" на матч с ЦСКА
Акинфеев, Гайич и Медина - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Пари НН"
Гурцкая: точно знаю, что Баринов есть в шорт-листе у Гаттузо в "Валенсии" 1
"Спартак" объявил о назначении Ещенко на должность в клубной академии 4
"Базель" ведет переговоры с ЦСКА по возвращению Чалова 4
"Торпедо" одержало волевую победу над "СКА-Хабаровском"
"Акрон" объявил о подписании контрактов с 4 игроками "Академии Коноплева" из ЮФЛ
Источник: на "ретро-матч" ветеранов "Зенита" и "Спартака" РФС потратит 17 миллионов рублей 7
СМИ: Дзюба отклонил предложение из Китая на 2 миллиона долларов в год 7
Все новости
-