По информации источника, украинец может воспользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта и подписать соглашение с "Базелем" на один год. Сообщается, что Ордец ведет переговоры со швейцарским клубом.
Напомним, ранее ФИФА объявила, что все легионеры, которые выступают в российских клубах, имеют возможность приостановить свои контракты с командами до конца июня 2023 года.
Защитник Иван Ордец перешел в "Динамо" летом 2019 года на правах свободного агента. В сезоне-2021/22 29-летний футболист провел 19 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч. Последний раз за "Динамо" Ордец играл в декабре 2021 года против "Зенита" (1:1).
Источник: "СЭ"
Источник: украинец Ордец может перейти из "Динамо" в "Базель"
Защитник "Динамо" Иван Ордец может продолжить карьеру в Швейцарии.
Фото: РПЛ