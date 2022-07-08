"Я его не знаю. Сегодня улетали вместе. Хочется, чтоб у него получилось, потому что "Спартак" должен быть сильным", - заявил Титов.
10 июня 2022 года "красно-белые" объявили о подписании экс-тренера "Базеля" Гильермо Абаскаля. Молодой испанец сменил на посту ушедшего после победы в Кубке Пауло Ваноли.
Завтра Гильермо проведёт первый официальный матч у руля московского клуба. "Спартак" сыграет с "Зенитом" в матче за Суперкубок России. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.
По итогам прошедшего сезона "красно-белые" набрали 38 очков и заняли 10-е место.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Титов — об Абаскале: хочется, чтобы у него получилось
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов поделился мнением о Гильерме Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"