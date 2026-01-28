Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

"Акрон" объявил состав на товарищеский матч с "Родиной-2"

"Акрон" опубликовал стартовый состав игроков на контрольный матч с "Родиной-2".


Встреча между тольяттинской командой и "Родиной-2" из Москвы начнется в 10:00 по столичному времени. Команды сыграют в Абу-Даби (ОАЭ). Сегодня "Акрон" также проведет вторую товарищескую встречу с самаркандским "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

"Акрон" ушел на зимнюю паузу в РПЛ на девятом месте в турнирной таблице. Команда из Тольятти довела количество набранных очков до 21 очко после 18-ти туров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится