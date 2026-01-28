"Акрон" объявил состав на товарищеский матч с "Родиной-2"
"Акрон" опубликовал стартовый состав игроков на контрольный матч с "Родиной-2".
Встреча между тольяттинской командой и "Родиной-2" из Москвы начнется в 10:00 по столичному времени. Команды сыграют в Абу-Даби (ОАЭ). Сегодня "Акрон" также проведет вторую товарищескую встречу с самаркандским "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.
"Акрон" ушел на зимнюю паузу в РПЛ на девятом месте в турнирной таблице. Команда из Тольятти довела количество набранных очков до 21 очко после 18-ти туров.