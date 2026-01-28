Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-2Завершен
Акрон
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен

В "Кайсериспоре" рассказали, когда Макаров может дебютировать за турецкий клуб

Главный тренер "Кайсериспора" Радомир Джалович ответил, может ли новичок команды Денис Макаров дебютировать уже в ближайшем матче.
Фото: ФК "Кайсериспор"
"Конечно, Денис Макаров готов дебютировать в матче с "Галатасараем". Посмотрим, выйдет он в стартовом составе или на замену", - цитирует Джаловича "Чемпионат".

Вчера, 27 января, фланговый нападающий московского "Динамо" Денис Макаров перешел в "Кайсериспор" и подписал контракт с турецким клубом до лета этого года.

Команда российского вингера сыграет в гостях против "Галатасарая" 1 февраля в рамках 20-го тура чемпионата Турции.

