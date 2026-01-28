"Конечно, Денис Макаров готов дебютировать в матче с "Галатасараем". Посмотрим, выйдет он в стартовом составе или на замену", - цитирует Джаловича "Чемпионат".
Вчера, 27 января, фланговый нападающий московского "Динамо" Денис Макаров перешел в "Кайсериспор" и подписал контракт с турецким клубом до лета этого года.
Команда российского вингера сыграет в гостях против "Галатасарая" 1 февраля в рамках 20-го тура чемпионата Турции.
В "Кайсериспоре" рассказали, когда Макаров может дебютировать за турецкий клуб
Главный тренер "Кайсериспора" Радомир Джалович ответил, может ли новичок команды Денис Макаров дебютировать уже в ближайшем матче.
Фото: ФК "Кайсериспор"