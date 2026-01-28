"Я же сказал в открытую, что с этим тренером не хочу работать. Потому что не видел прогресса и роста у себя с ним. Это моё мнение, моё решение. Я попросил агента поискать варианты. Уже после последней игры прошлого года мы начали поиск, куда можем поехать", – приводит слова Макарова "Чемпионат".
"Динамо" объявило об уходе Макарова во вторник, 27 января. Полузащитник пополнил состав турецкого "Кайсериспором". Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца текущего сезона.
Макаров выступал за бело-голубых с 2021 года. В сезоне-2025/26 игрок вышел на поле в 12-ти встречах, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу. "Динамо" ушло на зимний перерыв на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.
Макаров объяснил свой уход из "Динамо"
Полузащитник Денис Макаров высказался о переходе из "Динамо" в "Кайсериспор".
Фото: "Чемпионат"