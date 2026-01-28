Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-22 тайм
Акрон
15:30
Динамо СамаркандНе начат

Макаров объяснил свой уход из "Динамо"

Полузащитник Денис Макаров высказался о переходе из "Динамо" в "Кайсериспор".
Фото: "Чемпионат"
"Я же сказал в открытую, что с этим тренером не хочу работать. Потому что не видел прогресса и роста у себя с ним. Это моё мнение, моё решение. Я попросил агента поискать варианты. Уже после последней игры прошлого года мы начали поиск, куда можем поехать", – приводит слова Макарова "Чемпионат".

"Динамо" объявило об уходе Макарова во вторник, 27 января. Полузащитник пополнил состав турецкого "Кайсериспором". Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Макаров выступал за бело-голубых с 2021 года. В сезоне-2025/26 игрок вышел на поле в 12-ти встречах, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу. "Динамо" ушло на зимний перерыв на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

