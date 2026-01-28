Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-2Завершен
Акрон
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен

В "Локомотиве" отреагировали на интерес "Бешикташа" к Монтесу

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов прокомментировал новость об интересе "Бешикташа" к защитнику Сезару Монтесу.
Фото: ФК "Локомотив"
"К игрокам нашей команды постоянно приковано серьезное внимание со стороны других клубов. Руководство, команда и игроки полностью сосредоточены на оставшейся части сезона для выполнения поставленных задач, в том составе, который сейчас ведет подготовку к возобновлению чемпионата и Кубка России", - цитирует Ульянова "СЭ".

Напомним, ранее агент центрального защитника "Локомотива" и сборной Мексики Сезара Монтеса Серхио Висуэте рассказал, что "Бешикташ" прислал в московский клуб официальное предложение по трансферу футболиста.

Монтес защищает красно-зеленые цвета с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до конца июня 2029-го. В этом сезоне мексиканец принял участие в 19 матчах за "железнодорожников" во всех турнирах и записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас.

