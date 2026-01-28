Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-2Завершен
Акрон
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен

Стало известно, когда Захарян возобновит тренировки в общей группе "Реала Сосьедад"

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате сообщил о сроках возвращения российского хавбека Арсена Захаряна к занятиям с командой.
Фото: Global Look Press
"Сегодня Захарян тренируется по индивидуальной программе отдельно от команды. Его возвращение к работе в общей группе ожидается на этой неделе. Возможно, в пятницу", - цитирует Мундуате Sport24.

Напомним, атакующий полузащитник Арсен Захарян пропустил два последних матча чемпионата Испании из-за повреждения.

В текущем сезоне российский футболист принял участие в 16 матчах за "Реал Сосьедад" в Ла Лиге и Кубке страны, в которых провел на поле 530 минут, получил две желтые карточки и записал на свой счет один забитый гол.

