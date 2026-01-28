Стало известно, когда Захарян возобновит тренировки в общей группе "Реала Сосьедад"

"Сегодня Захарян тренируется по индивидуальной программе отдельно от команды. Его возвращение к работе в общей группе ожидается на этой неделе. Возможно, в пятницу", - цитирует Мундуате Sport24.
Напомним, атакующий полузащитник Арсен Захарян пропустил два последних матча чемпионата Испании из-за повреждения.
В текущем сезоне российский футболист принял участие в 16 матчах за "Реал Сосьедад" в Ла Лиге и Кубке страны, в которых провел на поле 530 минут, получил две желтые карточки и записал на свой счет один забитый гол.