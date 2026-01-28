Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-2Завершен
Акрон
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен

"С тренерством отставка из "Рубина" не связана". Черданцев - о Рахимове

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"
"Очень странно, что Рахимову удалось там так долго продержаться. Не удивился уходу, скорее, удивился тому, что это не произошло раньше. Руководству "Рубина" удобнее работать со своим тренером. Рахимов достаточно независимый человек, у него был определенный недостаток взаимопонимания со спортивным блоком. Конкретно с тренерством отставка не связана", - сказал Черданцев.

13 января "Рубин" сообщил о расторжении соглашения с главным тренером Рашидом Рахимовым по обоюдному согласию сторон. На следующий день клуб объявил о назначении на освободившуюся должность испанца Франка Артиги. Российский специалист возглавлял команду с апреля 2023 года.

На зимнюю паузу в чемпионате России казанцы ушли, находясь на седьмой строчке в турнирной таблице. По итогам первой части этого сезона Российской Премьер-Лиги подопечные Рахимова набрали 23 очка в 18 турах.

Источник: "Матч ТВ"

